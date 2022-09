"Ero seduto al bar. E...": Feltri svelacome ha vissuto il trionfo della Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Questa mattina, mi sono svegliato, o Letta ciao, Letta ciao, Letta ciao ciao ciao, e se n'è andato l'invasor”. Altro che 25 aprile, festeggeremo il 25 settembre una nuova liberazione. Benvenuti tutti nel Paese reale. Finalmente i comunisti sono sconfitti. Ieri, non appena desto, ho acceso il televisore e ho scoperto con somma letizia che GiorgiaMeloni, tanto vituperata, ha stravinto le elezioni affrancandoci - speriamo per sempre - dai cosiddetti progressisti, quelli che combattono i morti di settanta anni orsono, ossia i fascisti, gente ignota alle ultime tre o quattro generazioni. Evidentemente prendersela con i defunti porta scalogna. Allo scopo di festeggiare lo storico evento, verso le 11 mi sono fermato al bar Basso di Milano, il locale dove è stato inventato il celebre Negroni sbagliato, migliore di quello giusto, e mi sono seduto a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Questa mattina, mi sono svegliato, o Letta ciao, Letta ciao, Letta ciao ciao ciao, e se n'è andato l'invasor”. Altro che 25 aprile, festeggeremo il 25 settembre una nuova liberazione. Benvenuti tutti nel Paese reale. Finalmente i comunisti sono sconfitti. Ieri, non appena desto, ho acceso il televisore e ho scoperto con somma letizia che Giorgia, tanto vituperata, ha stravinto le elezioni affrancandoci - speriamo per sempre - dai cosiddetti progressisti, quelli che combattono i morti di settanta anni orsono, ossia i fascisti, gente ignota alle ultime tre o quattro generazioni. Evidentemente prendersela con i defunti porta scalogna. Allo scopo di festeggiare lo storico evento, verso le 11 mi sono fermato al bar Basso di Milano, il locale dove è stato inventato il celebre Negroni sbagliato, migliore di quello giusto, e mi sonoa un ...

