Empoli-Milan, Ismajli infortunato in Nazionale: salterà la sfida (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ismajli è uscito in barella nella partita dell'Albania contro l'Islanda e non ci sarà probabilmente per Empoli-Milan di sabato. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 settembre 2022)è uscito in barella nella partita dell'Albania contro l'Islanda e non ci sarà probabilmente perdi sabato.

AntoVitiello : Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - SkySport : ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: s… - sportli26181512 : TWITCH - Oggi in live dalle 17 | Milan su una punta della Premier League | Verso l'Empoli, le ultime sugli infortun… - sportli26181512 : Milan, il punto sugli infortunati: Tonali recupera: Testa all’Empoli per i rossoneri, che nell’ultimo allenamento h… - MilanNewsit : TWITCH - Oggi in live dalle 17 | Milan su una punta della Premier League | Verso l'Empoli, le ultime sugli infortun… -