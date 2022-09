Elezioni, esecutivo provinciale FdI Sannio: “Storico risultato, la destra sannita torna in Parlamento” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota diffusa alla stampa il Coordinamento provinciale di Fratelli d’italia Sannio commenta il risultato elettorale: “Un risultato straordinario – si legge nella nota – frutto dell’impegno e della dedizione di amministratori, dirigenti, militanti e simpatizzanti, che ha portato al successo FdI in tutto il Sannio. Vogliamo ringraziare tutti gli elettori che hanno scelto di dare fiducia a Fratelli d’Italia, rendendolo il primo partito della provincia di Benevento e al Senato primo partito della coalizione nel 93% dei comuni, con 73 comuni su 78, oltre che primo partito in assoluto nel 47% dei Comuni, ben 37 comuni su 78. Questo risultato ha determinato l’elezione al Senato della Repubblica del nostro Coordinatore provinciale Domenico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota diffusa alla stampa il Coordinamentodi Fratelli d’italiacommenta ilelettorale: “Unstraordinario – si legge nella nota – frutto dell’impegno e della dedizione di amministratori, dirigenti, militanti e simpatizzanti, che ha portato al successo FdI in tutto il. Vogliamo ringraziare tutti gli elettori che hanno scelto di dare fiducia a Fratelli d’Italia, rendendolo il primo partito della provincia di Benevento e al Senato primo partito della coalizione nel 93% dei comuni, con 73 comuni su 78, oltre che primo partito in assoluto nel 47% dei Comuni, ben 37 comuni su 78. Questoha determinato l’elezione al Senato della Repubblica del nostro CoordinatoreDomenico ...

