Effetto flipper, Milanese beffato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le porte del Parlamento tornano ad aprirsi per Umberto Bossi. Dopo la grande delusione della Lega per la sua esclusione, nelle ore del sorpasso di Fratelli d’Italia anche al Nord, gli ultimi conteggi del Viminale ripescano il Senatur, che questa volta siedera’ pero’ alla Camera. Su Eligendo, la piattaforma online del Viminale dedicata alle elezioni dove fino a ieri non c’era, il suo nome compare tra gli eletti nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). “A seguito di indicazioni fornite dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione”, spiega il Ministero dell’Interno, non e’ l’unica novita’: cambiano infatti gli eletti, oltre che in Lombardia, anche in altre undici regioni. E i nomi che appaiono oggi su Eligendo vanno comunque considerati ancora provvisori, perche’ alla fine la Cassazione dovra’ considerare anche le compensazioni che riguardano i ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le porte del Parlamento tornano ad aprirsi per Umberto Bossi. Dopo la grande delusione della Lega per la sua esclusione, nelle ore del sorpasso di Fratelli d’Italia anche al Nord, gli ultimi conteggi del Viminale ripescano il Senatur, che questa volta siedera’ pero’ alla Camera. Su Eligendo, la piattaforma online del Viminale dedicata alle elezioni dove fino a ieri non c’era, il suo nome compare tra gli eletti nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). “A seguito di indicazioni fornite dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione”, spiega il Ministero dell’Interno, non e’ l’unica novita’: cambiano infatti gli eletti, oltre che in Lombardia, anche in altre undici regioni. E i nomi che appaiono oggi su Eligendo vanno comunque considerati ancora provvisori, perche’ alla fine la Cassazione dovra’ considerare anche le compensazioni che riguardano i ...

