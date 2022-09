RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: nessun decesso e casi nuovamente in calo in Sardegna Ma risalgono ricoveri e quarantene - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, nessun decesso e contagi in calo nell’Isola: aumentano i ricoveri - News24_it : Covid oggi Sardegna, 494 contagi e nessun morto: bollettino 28 settembre - telodogratis : Covid oggi Sardegna, 494 contagi e nessun morto: bollettino 28 settembre - ledicoladelsud : Covid oggi Sardegna, 494 contagi e nessun morto: bollettino 28 settembre -

Niente decessi pere casi nuovamente in calo in Sardegna, ma tornano ad aumentare ricoveri e quarantene. Nell'ultimo bollettino regionale si registrano 494 ulteriori positività (di cui 467 diagnosticati con ...... una specie endemica che non si trova inaltro luogo del pianeta. Anche il disboscamento e ... Mentre la pandemia die la crisi globale del costo della vita hanno indubbiamente distolto l'...Nessun decesso e contagi che tornano a diminuire in Sardegna, ma aumentano i ricoveri e le quarantene. Nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi si registrano 494 nuovi casi di positività, di cui 467 ...Niente decessi per Covid e casi nuovamente in calo in Sardegna, ma tornano ad aumentare ricoveri e quarantene. (ANSA) ...