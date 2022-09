Condannati, imputati e indagati in Parlamento: eletti in 34. Vince il centrodestra e almeno in questa sfida Salvini supera (di poco) la Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il partito dei Condannati, imputati e indagati ha eletto 34 parlamentari e raccolto oltre 2 milioni di voti. È trasversale, ma molto spostato a destra, visto che ben 23 esponenti appartengono alla coalizione guidata da Giorgia Meloni. Che però almeno in questa sfida non Vince: a precederla c’è la Lega di Matteo Salvini. Attenzione però: si tratta di dati parziali, perché sono stati considerati solo i risultati dell’uninominale. Altri ancora potrebbero entrare per effetto dello “scorrimento” delle liste, quando gli eletti che si erano candidati in più collegi indicheranno il proprio, consento ai primi non eletti di subentrare. In ogni caso una prima fotografia è già possibile. Prima della chiusura della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il partito deiha eletto 34 parlamentari e raccolto oltre 2 milioni di voti. È trasversale, ma molto spostato a destra, visto che ben 23 esponenti appartengono alla coalizione guidata da Giorgia. Che peròinnon: a precederla c’è la Lega di Matteo. Attenzione però: si tratta di dati parziali, perché sono stati considerati solo i risultati dell’uninominale. Altri ancora potrebbero entrare per effetto dello “scorrimento” delle liste, quando gliche si erano candidati in più collegi indicheranno il proprio, consento ai primi nondi subentrare. In ogni caso una prima fotografia è già possibile. Prima della chiusura della ...

