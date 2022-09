Camere Commercio: a Napoli approvato assestamento bilancio 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ha approvato a maggioranza l’assestamento del bilancio del 2022: ai 10 milioni di euro già previsti ne sono stati aggiunti altri 20, recuperati da avanzi e parte del patrimonio, che saranno impiegati per la realizzazione di bandi a favore delle imprese. Questo stanziamento, si legge in una nota, pone la Camera di Commercio di Napoli “tra le prime in Italia per capacità di spesa a favore delle aziende”. In apertura si è proceduto con il giuramento di otto nuovi consiglieri, che riportano il parlamentino della Camera a 33, rappresentativi delle forze economiche sociali del territorio. “Non era scontato che si riuscisse entro i termini stabiliti a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Consiglio della Camera didihaa maggioranza l’deldel: ai 10 milioni di euro già previsti ne sono stati aggiunti altri 20, recuperati da avanzi e parte del patrimonio, che saranno impiegati per la realizzazione di bandi a favore delle imprese. Questo stanziamento, si legge in una nota, pone la Camera didi“tra le prime in Italia per capacità di spesa a favore delle aziende”. In apertura si è proceduto con il giuramento di otto nuovi consiglieri, che riportano il parlamentino della Camera a 33, rappresentativi delle forze economiche sociali del territorio. “Non era scontato che si riuscisse entro i termini stabiliti a ...

