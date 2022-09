Bruno Bolchi è morto: addio a ‘Maciste’, prima figurina Panini della storia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Primo giocatore ad apparire sulle figurine Panini nel 1961, Bruno Bolchi, soprannominato ‘Maciste’ da Gianni Brera per la sua possente struttura fisica, è stato un ottimo mediano dell’Inter, nei primi anni di Herrera, e di Hellas Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria. Dopo il ritiro, a 31 anni, nel 1971, ha iniziato la carriera di allenatore che, probabilmente, è stata anche superiore a quella, comunque di ottimo livello, da calciatore. Nella giornata di oggi, il milanese si è spento all’età di 82 anni lasciando il calcio italiano in lutto. La carriera da allenatore di Bruno Bolchi (Credit foto – YouTube)Ben trentasei anni in panchina in cui si è specializzato in promozioni dalla Serie B alla Serie A (ben 4 volte alla guida di Bari, Cesena, Lecce e Reggina). Con i pugliesi, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Primo giocatore ad apparire sulle figurinenel 1961,, soprannominatoda Gianni Brera per la sua possente struttura fisica, è stato un ottimo mediano dell’Inter, nei primi anni di Herrera, e di Hellas Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria. Dopo il ritiro, a 31 anni, nel 1971, ha iniziato la carriera di allenatore che, probabilmente, è stata anche superiore a quella, comunque di ottimo livello, da calciatore. Nella giornata di oggi, il milanese si è spento all’età di 82 anni lasciando il calcio italiano in lutto. La carriera da allenatore di(Credit foto – YouTube)Ben trentasei anni in panchina in cui si è specializzato in promozioni dalla Serie B alla Serie A (ben 4 volte alla guida di Bari, Cesena, Lecce e Reggina). Con i pugliesi, in ...

gippu1 : È morto Bruno 'Maciste' #Bolchi (1940-2022) - ovvero la prima figurina del primo album Panini, non in ordine numeri… - Reggina_1914 : Addio a Bruno Bolchi, amatissimo e indimenticabile tecnico amaranto che portò i colori amaranto per la prima volta… - Gazzetta_it : Morto a 82 anni Bruno Bolchi: “Maciste” con Inter e Toro, prima figurina della storia - Handwriting01 : RT @Eurosport_IT: Il calcio piange la scomparsa di Bruno Bolchi ?? #Bolchi | #Panini - Handwriting01 : RT @perchetendenza: 'Bruno Bolchi': Perché l'ex calciatore e allenatore si è spento all'età di 82 anni -