Andrea Giambruno | compagno di Giorgia Meloni | «Non sono di sinistra come ha detto lei»

fabiocastelli_ : RT @tempoweb: #Meloni, lettera di diffida ai media: niente foto o pedinamenti della figlia #28settembre #iltempoquotidiano - fisco24_info : La sfida di Meloni: tenere i paparazzi lontano dalla figlia: AGI - Giorgia Meloni e Andrea Giambruno 'invitano ogni… - nicolaPalumbo00 : RT @tempoweb: #Meloni, lettera di diffida ai media: niente foto o pedinamenti della figlia #28settembre #iltempoquotidiano - Stefania1987777 : RT @tempoweb: #Meloni, lettera di diffida ai media: niente foto o pedinamenti della figlia #28settembre #iltempoquotidiano - VercesiErnesto : RT @tempoweb: #Meloni, lettera di diffida ai media: niente foto o pedinamenti della figlia #28settembre #iltempoquotidiano -

... la narrazione non è incentrata sulla Giorgia Meloni prossima leader di governo, ma sulla Giorgia Meloni madre della piccola Ginevra, compagna del giornalista Mediaset, scrittrice ...AGI - Giorgia Meloni e'invitano ogni mezzo di informazione, pubblico o privato, cartaceo o online, a evitare in qualunque mondo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggono la ...La leader di Fratelli d'Italia invia una diffida ai mezzi di informazione perché evitino di "pedinare, accerchiare e intimorire" la bambina, che ha solo sei anni ...Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno sono stati chiari nei riguardi dei media in merito alla diffusione di immagini della figlia Ginevra di 6 anni. A parlare per loro la nota della diffida in ...