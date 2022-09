Amatrice | tutti assolti gli imputati per il crollo di una palazzina

RaiNews : Terremoto del 2016: nel crollo morirono 7 persone - Affaritaliani : Terremoto Amatrice, assolto l'ex sindaco Pirozzi e tutti gli imputati - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Crollo di una palazzina ad Amatrice, Sergio Pirozzi e altri assolti. Erano tutti imputati dei reati di disastro colposo e… - giornaleprociv : #Terremoto #Amatrice, tutti assolti per crollo di una palazzina ?? - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Crollo di una palazzina ad Amatrice, Sergio Pirozzi e altri assolti. Erano tutti imputati dei reati d… -

Sono statiassolti gli imputati nel processo per il crollo di una delle palazzine didove nel terremoto del 2016 morirono 7 persone. Tra loro anche l'ex sindaco ora consigliere regionale del Lazio ......crollo (7 morti) di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti in seguito al sisma di... Eranoimputati dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Il pm Lorenzo Francia,...Nel 2016, un terribile terremoto ha afflitto la cittadina di Amatrice, nel Lazio, dove crollarono diversi palazzi e case. Per il crollo di una di questi, in particolare, erano imputate diverse ...Erano accusati dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Tra loro anche l'ex sindaco ora consigliere regionale del Lazio della Lega Sergio Pirozzi e funzionari del genio civile ...