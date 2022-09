Al via i corsi dei primi elicotteristi militari Usa sull'elicottero italiano TH-73A (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dodici allievi piloti di elicottero della Marina e della Guardia Costiera Usa in addestramento presso la Naval Air Station (Nas) di Whiting Field, a Milton, Florida, hanno iniziato l'addestramento avanzato sul nuovo TH-73A, ovvero la variante militare Usa dell'italiano AW119, all'inizio di settembre. La scuola aveva accettato il primo TH-73A nell'agosto scorso in sostituzione dei vecchi TH-57 Sea Ranger, ormai quarantenni, che dal 1981 a oggi hanno permesso l'addestramento basico e avanzato, fino al volo strumentale, a centinaia di piloti poi impiegati in patria ma soprattutto nelle missioni all'estero e nelle operazioni militari come le due guerre del Golfo. “La formazione degli studenti sul TH-73A ha richiesto anni di lavoro e sono entusiasta a nome di tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo", ha affermato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dodici allievi piloti didella Marina e della Guardia Costiera Usa in addestramento presso la Naval Air Station (Nas) di Whiting Field, a Milton, Florida, hanno iniziato l'addestramento avanzato sul nuovo TH-73A, ovvero la variante militare Usa dell'AW119, all'inizio di settembre. La scuola aveva accettato il primo TH-73A nell'agosto scorso in sostituzione dei vecchi TH-57 Sea Ranger, ormai quarantenni, che dal 1981 a oggi hanno permesso l'addestramento basico e avanzato, fino al volo strumentale, a centinaia di piloti poi impiegati in patria ma soprattutto nelle missioni all'estero e nelle operazionicome le due guerre del Golfo. “La formazione degli studenti sul TH-73A ha richiesto anni di lavoro e sono entusiasta a nome di tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo", ha affermato ...

