4 nomi per convincere Mattarella | indiscrezioni dai piani altissimi di FdI

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Quando Giorgia Meloni, a risultato acquisito, ha detto che per il suo partito «è il tempo della responsabilità» e che «bisogna tornare a far credere gli italiani nelle istituzioni», è anche delle prossimene che parlava. Ossia dell'elezione dei presidenti delle Camere, prima incombenza della nuova legislatura, e dei ministri del governo che lei stessa dovrebbe guidare. Un messaggio indirizzato ai suoi: non contano le poltrone che occuperemo, ma il segno che lasceremo. E anche un segnale d'intesa rivolto al Quirinale. Le sfide che attendono l'esecutivo sono tremende e la vincitrice delle elezioni sa che potranno essere superate solo col gioco di squadra tra lei e le altre istituzioni: il presidente della repubblica, innanzitutto, e l'attuale presidente del consiglio. È proprio il filo della "responsabilità istituzionale" che in questa fase di transizione lega la ...

... come si ripete noiosamente in queste circostanze, ebbene, separare la discussione sulle idee dalla discussione suiè proprio la strada più sicuraarrivare lì. Finita la discussione sulle ...gli altri dicasteri da ore circolanosudella nuova squadra di governo, tutta targata Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. E saranno proprio Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio ... Elezioni, Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi: il toto-nomi per il governo - LaPresse Per la prima volta passano da 62 a 40 i parlamentari eletti nei collegi pugliesi. E’ l’effetto della recente riforma costituzionale che ne ha ridotto il numero. Sono precisamente 27 deputati e 13 sena ...Nel colloquio tra Tajani e la leader di FdI non sarebbero stati fatti nomi ma a ricoprire la carica potrebbero essere Salvini e lo stesso vicepresidente di FI ...