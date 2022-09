Ultime Notizie – Crisi gas Europa | Grecia propone fondo Ue da 80 miliardi

(Di martedì 27 settembre 2022) Lala creazione di unUe da 80di euro per affrontare a livello comunitario l’impatto dell’impennata dei prezzi del gas. Lo ha fatto sapere oggi il ministero greco dell’Energia e dell’ambiente. In vista dell’incontro dei ministri Ue dell’Energia previsto per venerdì 30 settembre, il ministro greco Kostas Skrekas ha inviato una lettera a Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile del Green deal europeo, e alla commissaria Ue all’Energia Kadri Simson, nella quale si afferma che ilandrebbe finanziato con un contributo speciale di 10 euro per mwh da imporre ai produttori europei di energia elettrica per la quantità di gas usato per produrla. Il, spiega Atene, servirebbe a sostenere le famiglie vulnerabili e ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Pnrr, #FdI: valutiamo modifiche. Sul nuovo governo vertice #Meloni - #Tajani. ? Tutti… - PianetaMilan : .@acmilan, coordinatore dibattito pubblico #nuovo #stadio: 'Progetto cambierà' #ACMilan #Milan #SempreMilan - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichiarato l’ex… -

Il Sole 24 ORE

Tuttavia, attenzione al fatto che c'è una limitazione , in quanto, stando alleinformazioni emerse online, il tutto non funzionerà tramite un display esterno per gli iPad "datati". Per quel ...Lesulla guerra in Ucraina, in diretta Nato nel 1973 in una guarnigione militare nel nord dell'Ucraina, Zaluzhny fa parte di una generazione di alti ufficiali cresciuti in Unione ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 44.878 casi (+58% in 7 giorni) e 64 decessi È il solito Fantantonio quello ospite nel salotto del cantante e dello youtuber Luis Sal: stoccate e prese in giro su chiunque. «Chiellini cattivo È un uomo per bene» ...L'idea "geniale" del ministro francese Bruno Le Marie per affrontare il caro energia Andare in ufficio senza cravatta. "Ci consentirà di risparmiare energia, di dar prova di sobrietà" ...