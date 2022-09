Tregua nella Lega, rimandata la resa dei conti con i governatori: «Fiducia in Salvini per recuperare al governo» (Di martedì 27 settembre 2022) resa dei conti rimandata nella Lega che prova a ricompattassi con il Consiglio federale di oggi 27 settembre durato quattro ore, il primo dopo il magro 9% ottenuto dalle urne dal partito guidato da Matteo Salvini. Ed è proprio sul segretario federale che i vertici del Carroccio fanno quadrato, nonostante le bordate partite qualche ora prima dalla vecchia guardia, a cominciare da Roberto Maroni fino al fondatore Umberto Bossi, al momento escluso dal Parlamento dopo 35 anni. Alla fine del Consiglio federale, la nota leghista sottolinea come «Salvini avrà un ruolo fondamentale» nel cercare di «recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra». Piena Fiducia nel leader leghista chiamato a ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022)deiche prova a ricompattassi con il Consiglio federale di oggi 27 settembre durato quattro ore, il primo dopo il magro 9% ottenuto dalle urne dal partito guidato da Matteo. Ed è proprio sul segretario federale che i vertici del Carroccio fanno quadrato, nonostante le bordate partite qualche ora prima dalla vecchia guardia, a cominciare da Roberto Maroni fino al fondatore Umberto Bossi, al momento escluso dal Parlamento dopo 35 anni. Alla fine del Consiglio federale, la nota leghista sottolinea come «avrà un ruolo fondamentale» nel cercare di «il consenso grazie ai risultati che otterrà neldi centrodestra». Pienanel leader leghista chiamato a ...

staykarmo : @postpotere @ultimora_pol Per le quali invece la sinistra al governo da anni nella forma del pd si è spesa senza tregua vero? - StockCarLiveITA : Tregua finita: secondo testacoda di Bell quando era tornato nella top10. Erano nella top10 anche Stenhouse e Truex #NascarIT - disilluso_ : Noi che non abbiamo mai avuto punti fermi nella vita, meriteremmo un po' di tregua almeno dalla politica. - ASleeperCell : RT @IlSensoDiCerte: Una tregua da tutto non è più possibile. Occorre restare in frontiera. Nella terra, nel fango, sotto il tiro nemico che… - GildedJudy : Mah io manifesto amore nella mia vita, non il tipo con cui sono uscita una volta e mi ha ammorbato con storie sulla… -