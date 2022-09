Scacchi, l’accusa di Magnus Carlsen: “Hans Niemann ha imbrogliato più di quel che ha detto”. Storia di una vicenda che lascerà il segno (Di martedì 27 settembre 2022) Il mese di settembre, per gli Scacchi di tutto il mondo, saranno indubbiamente ricordati per uno dei casi più clamorosi a cui si sia mai assistito in tempi recenti. I protagonisti di questa Storia sono due. Uno è Magnus Carlsen, ancora Campione del Mondo benché abbia rinunciato a difendere il suo titolo e indiscusso numero 1 della classifica mondiale, ininterrottamente, dal 2010. L’altro è Hans Niemann, Grande Maestro americano di 19 anni, che nel luglio 2022 ha raggiunto il suo miglior punteggio ELO, di 2688, e con questo si è assestato intorno ai primi 50 della lista mensile rilasciata dalla FIDE. Ora, per comprendere la situazione, bisogna rendersi conto del fatto che, normalmente, tra un giocatore della fascia che va dai 2600 ai 2700 punti ELO e Carlsen, che ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Il mese di settembre, per glidi tutto il mondo, saranno indubbiamente ricordati per uno dei casi più clamorosi a cui si sia mai assistito in tempi recenti. I protagonisti di questasono due. Uno è, ancora Campione del Mondo benché abbia rinunciato a difendere il suo titolo e indiscusso numero 1 della classifica mondiale, ininterrottamente, dal 2010. L’altro è, Grande Maestro americano di 19 anni, che nel luglio 2022 ha raggiunto il suo miglior punteggio ELO, di 2688, e con questo si è assestato intorno ai primi 50 della lista mensile rilasciata dalla FIDE. Ora, per comprendere la situazione, bisogna rendersi conto del fatto che, normalmente, tra un giocatore della fascia che va dai 2600 ai 2700 punti ELO e, che ...

