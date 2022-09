Rita Rusic: “tradita” da Benigni | La più grande delusione della sua carriera (Di martedì 27 settembre 2022) Rita Rusic non ha potuto nascondere la sua delusione: la produttrice cinematografica ha rivelato di essere stata “tradita” dall’attore e regista Roberto Benigni. Rita Rusic è una produttrice cinematografica nota per il suo contributo all’uscita dei film “Storia di una capinera”, “Arriva la bufera” e “Le donne non vogliono più”. La consacrazione per lei è arrivata con la produzione di diversi film di successo tra cui “La vita è bella”, “Il ciclone” e “Scusa ma ti chiamo amore”. Rita Rusic si è sentita tradita (web source) Rita Rusic si è sentita tradita (web source)È salita alla ribalta nel mondo dello spettacolo dopo essere stata notata da Adriano Celentano nel 1981. ... Leggi su newstv (Di martedì 27 settembre 2022)non ha potuto nascondere la sua: la produttrice cinematografica ha rivelato di essere stata “” dall’attore e regista Robertoè una produttrice cinematografica nota per il suo contributo all’uscita dei film “Storia di una capinera”, “Arriva la bufera” e “Le donne non vogliono più”. La consacrazione per lei è arrivata con la produzione di diversi film di successo tra cui “La vita è bella”, “Il ciclone” e “Scusa ma ti chiamo amore”.si è sentita(web source)si è sentita(web source)È salita alla ribalta nel mondo dello spettacolo dopo essere stata notata da Adriano Celentano nel 1981. ...

BarbascuraX : Mi hanno detto che oggi a #pechinoexpress è andata in onda la mia virile caduta nel gioco dei cuscini. Chi ride ign… - abeba_la : Se l'è segnato come la Marini con Rita Rusic!!! #iostocongiucas #gfvip #Zatteravip - mvolpe80 : @MimmoAdinolfi Forza Italia al 6%. Dema non arriva all’1% Rita rusic eliminata perché ha bestemmiato Padre Pio - SnowBaEXO : RT @BarbascuraX: Mi hanno detto che oggi a #pechinoexpress è andata in onda la mia virile caduta nel gioco dei cuscini. Chi ride ignora la… - abcdefghijkl639 : RT @BarbascuraX: Mi hanno detto che oggi a #pechinoexpress è andata in onda la mia virile caduta nel gioco dei cuscini. Chi ride ignora la… -