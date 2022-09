Recessione in arrivo, quali soni i settori che rischiano? (Di martedì 27 settembre 2022) Fonte foto cantaIl rischio di Recessione in questo Paese è ormai sempre più maggiore. Ma quali i settori maggiormente in pericolo? Nelle ultime settimane, anche a causa dell‘aumento delle bollette di luce e gas, che sta creando non pochi problemi e difficoltà, si è sentito molto spesso parlare di Recessione. Ma che cosa si intende con quest’ultima? Si può dire che questa situazione si verifica quando un Paese, arrivato ad avere una certa capacità produttiva, non è più in grado di sfruttarla completamente. (Fonte Foto: Pixabay)Ovviamente, si vanno a toccare tematiche prettamente economiche e finanziare. Si può però dire che, per esempio, una delle conseguenze è il crollo della domanda di beni e di servizi. Insomma, si sta parlando di un qualcosa che è l’esatto opposto della crescita economica e quindi ... Leggi su chenews (Di martedì 27 settembre 2022) Fonte foto cantaIl rischio diin questo Paese è ormai sempre più maggiore. Mamaggiormente in pericolo? Nelle ultime settimane, anche a causa dell‘aumento delle bollette di luce e gas, che sta creando non pochi problemi e difficoltà, si è sentito molto spesso parlare di. Ma che cosa si intende con quest’ultima? Si può dire che questa situazione si verifica quando un Paese, arrivato ad avere una certa capacità produttiva, non è più in grado di sfruttarla completamente. (Fonte Foto: Pixabay)Ovviamente, si vanno a toccare tematiche prettamente economiche e finanziare. Si può però dire che, per esempio, una delle conseguenze è il crollo della domanda di beni e di servizi. Insomma, si sta parlando di un qualcosa che è l’esatto opposto della crescita economica e quindi ...

CarloCalenda : Cari italiani, con l’arrivo della recessione, in mezzo ad una guerra, con l’energia a questi costi, con la situazio… - alberto51059 : RT @laltrodiego: L'agenzia di rating Fitch annuncia una recessione in arrivo per l’Italia nel 2023. - ALisimberti : RT @laltrodiego: L'agenzia di rating Fitch annuncia una recessione in arrivo per l’Italia nel 2023. - AleSchen : RT @classcnbc: IL PARADOSSO DELL'INDUSTRIA Per il pres. di @Federmeccanica, @fedvisentin, oggi l'industria???? vive un paradosso: 'Sentiamo… - FabrizioMauri4 : Il centrodestra festeggia la vittoria, ma la recessione in arrivo e il problema delle coperture sulle promesse elet… -