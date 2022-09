“Ora facciamo i conti”. Ilary Blasi, si passa alle denunce: colpito un fedelissimo di Totti (Di martedì 27 settembre 2022) Ilary Blasi, aria di vendetta nei confronti di Alex Nuccetelli, l’amico di Francesco Totti che per primo aveva fatto rivelazioni sulla rottura e sulla crisi della coppia. Era infatti lo scorso luglio quando il pr e body builder romano aveva spiegato come alla base della separazione ci fosse stato il comportamento di Ilary ed il fatto che Totti si fosse sentito solo. Già agli inizi poi il padre di Asia Nuccetelli era intervenuto su Noemi Bocchi: “Conosco Noemi, è una ragazza fantastica – aveva detto a Estate in diretta – La conosco da parecchio anche lei. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti”. Parole che evidentemente Ilary Blasi non ha preso bene visto che Alex racconta di essersi visto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022), aria di vendetta nei confronti di Alex Nuccetelli, l’amico di Francescoche per primo aveva fatto rivelazioni sulla rottura e sulla crisi della coppia. Era infatti lo scorso luglio quando il pr e body builder romano aveva spiegato come alla base della separazione ci fosse stato il comportamento died il fatto chesi fosse sentito solo. Già agli inizi poi il padre di Asia Nuccetelli era intervenuto su Noemi Bocchi: “Conosco Noemi, è una ragazza fantastica – aveva detto a Estate in diretta – La conosco da parecchio anche lei. Le cose vere che so io, che poi il cartaceo travisa sempre, perché poi il cartaceo ti fa anche dei trabocchetti”. Parole che evidentementenon ha preso bene visto che Alex racconta di essersi visto ...

EnricoLetta : “La speranza siamo noi quando combattiamo tutte le ingiustizie, quando non alziamo i muri e non facciamo muri alle… - SamBresciano : @osamundR @Veleno_Q_B Si ma ora facciamo pulizia nel CDX...... - vecchiotrombone : @sangiorgi73 @mariamacina @riccardomonet Lei legge i fatti al contrario…vede realtà alternative inesistenti. C‘è un… - DogDiddio1908 : @tommasoarmando2 Cioè...ora mi vuoi dire che a fine anno non facciamo un bel rinnovo da 1,5 milioni al CAP? - twglsx : RT @cnyonmoonx: ma quindi ora noi deviati che facciamo? si mettono a bussare alle porte per trovarci tutti? -