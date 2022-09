Morta per l’attacco del grande squalo bianco: è il secondo in tre mesi (Di martedì 27 settembre 2022) Una donna in vacanza con il suo compagna e la figlia è stata uccisa da uno grande squalo bianco nelle coste del Sud Africa. Si chiamava Kimon Bisogno, aveva 39 anni ed era originaria di Città del Capo. Kimon Bisogno era in spiaggia con la sua famiglia e si stava godendo le vacanze al mare, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 settembre 2022) Una donna in vacanza con il suo compagna e la figlia è stata uccisa da unonelle coste del Sud Africa. Si chiamava Kimon Bisogno, aveva 39 anni ed era originaria di Città del Capo. Kimon Bisogno era in spiaggia con la sua famiglia e si stava godendo le vacanze al mare, L'articolo NewNotizie.it.

