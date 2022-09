Montella: «La Serie A mi sta sorprendendo. Roma come nel 2001, le altre…» (Di martedì 27 settembre 2022) Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, ha parlato dell’attuale Serie A: le dichiarazioni alla GdS Vincenzo Montella ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. RINATO IN TURCHIA – «Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, motivatissimo e convinto che possiamo ancora crescere molto».BALOTELLI – «Cose che accadono. Avevamo e abbiamo ancora un bel rapporto. Mario ha dato il suo contributo di gol e giocate lo scorso anno e noi gli abbiamo dato una bella mano pertornare in forma e ottenere un’altra convocazione in Nazionale. Ma ora desiderava avvicinarsi a casa. L’offerta del Sion ha soddisfatto sia lui sia il club e ci siamo salutati. Gli auguro di togliersi tante soddisfazioni».PIRLO – «Sì, abbiamo allenato una settimana le nostre squadre ad Istanbul: loro perché non avevano il centro sportivo e noi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Vincenzo, tecnico dell’Adana Demirspor, ha parlato dell’attualeA: le dichiarazioni alla GdS Vincenzoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. RINATO IN TURCHIA – «Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, motivatissimo e convinto che possiamo ancora crescere molto».BALOTELLI – «Cose che accadono. Avevamo e abbiamo ancora un bel rapporto. Mario ha dato il suo contributo di gol e giocate lo scorso anno e noi gli abbiamo dato una bella mano pertornare in forma e ottenere un’altra convocazione in Nazionale. Ma ora desiderava avvicinarsi a casa. L’offerta del Sion ha soddisfatto sia lui sia il club e ci siamo salutati. Gli auguro di togliersi tante soddisfazioni».PIRLO – «Sì, abbiamo allenato una settimana le nostre squadre ad Istanbul: loro perché non avevano il centro sportivo e noi ...

CalcioNews24 : #Montella analizza così l'attuale #SerieA ??? - junews24com : Montella: «Juve? Non pensavo potesse avere questi problemi ma...» - - Milannews24_com : #Montella torna a parlare di #Milan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: L'ex allenatore del #Milan non va per le lunghe: ci sarà una sorpresa in #SerieA ????? - RadioRossonera : L'ex allenatore del #Milan non va per le lunghe: ci sarà una sorpresa in #SerieA ????? -