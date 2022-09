Milan, Calabria in gruppo e Tonali a parte. A Milanello si rivede anche Divock Origi (Di martedì 27 settembre 2022) Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il weekend di riposo, mettendo nel mirino al sfida di sabato sera contro l’Empoli, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Mister Stefano Pioli ha riaccolto Divock Origi, tornato dal Belgio dopo il periodo di riabilitazione ed impegnato in un lavoro personalizzato. Buone notizie per Davide Calabria, che è rientrato in gruppo, mentre Ante Rebic ha svolto allenamento individuale tra campo e palestra. Personalizzato per Sandro Tonali, invece Theo Hernandez e Mike Maignan hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Ilè tornato ad allenarsi aello dopo il weekend di riposo, mettendo nel mirino al sfida di sabato sera contro l’Empoli, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Mister Stefano Pioli ha riaccolto, tornato dal Belgio dopo il periodo di riabilitazione ed impegnato in un lavoro personalizzato. Buone notizie per Davide, che è rientrato in, mentre Ante Rebic ha svolto allenamento individuale tra campo e palestra. Personalizzato per Sandro, invece Theo Hernandez e Mike Maignan hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. SportFace.

