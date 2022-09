Il comparto telecomunicazioni in Italia in rialzo (+1,31%) (Di martedì 27 settembre 2022) Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, seduta decisamente positiva per Tiscali , che ha terminato in rialzo del 12,31%. 27 - 09 - 2022 18:00 Leggi su borsaitaliana (Di martedì 27 settembre 2022) Tra i titoli a bassa capitalizzazione del, seduta decisamente positiva per Tiscali , che ha terminato indel 12,31%. 27 - 09 - 2022 18:00

zazoomblog : Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+240%) si concentrano gli acquisti su Telecom Italia -… - IvanaIv29438384 : RT @EnricoBorghi1: Orban è la testa di ponte di Putin e Xi Jinping in Europa. Il suo governo ha favorito la posizione dominante di Huawei e… - claudioberta : RT @EnricoBorghi1: Orban è la testa di ponte di Putin e Xi Jinping in Europa. Il suo governo ha favorito la posizione dominante di Huawei e… - dezan_n : RT @EnricoBorghi1: Orban è la testa di ponte di Putin e Xi Jinping in Europa. Il suo governo ha favorito la posizione dominante di Huawei e… - stizgiovanni : RT @EnricoBorghi1: Orban è la testa di ponte di Putin e Xi Jinping in Europa. Il suo governo ha favorito la posizione dominante di Huawei e… -