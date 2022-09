Elezioni, i promossi. Da Berlusconi a Ilaria Cucchi (e una pattuglia di veterani) (Di martedì 27 settembre 2022) Conferme e ritorni: da Bruno Tabacci a Pier Ferdinando Casini e Piero Fassino. L’esordio del giudice Matone, del sindacalista Aboubakar Soumahoro. E riecco Terzi di Sant’Agata, Marcello Pera e Giulio Tremonti Leggi su corriere (Di martedì 27 settembre 2022) Conferme e ritorni: da Bruno Tabacci a Pier Ferdinando Casini e Piero Fassino. L’esordio del giudice Matone, del sindacalista Aboubakar Soumahoro. E riecco Terzi di Sant’Agata, Marcello Pera e Giulio Tremonti

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Barelli #elezioni2022 #Politica Barelli, Rampelli il nuoto ancora in Parlamento… - yanez72 : praticamente si sono salvati tutti i notabili - Luxgraph : Elezioni, i promossi. Da Berlusconi a Ilaria Cucchi (e una pattuglia di veterani) #corriere #news #2022 #italy… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Immortali come Casini e Tabacci, new entry come Dalla Chiesa e Scarpinato. I promossi delle elezioni (di C. Paudice) http… - paolo_r_2012 : Immortali come Casini e Tabacci, new entry come Dalla Chiesa e Scarpinato. I promossi delle elezioni (di C. Paudice) -