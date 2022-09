Elezioni | è morta l’agenda Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 settembre 2022) Lesono andate come preannunciato alla vigilia. Il Rosatellum questa volta, per così dire, ha funzionato, ma qualche significativa osservazione va pur fatta. I risultati complessivi. Il centrodestra ha ottenuto come coalizione il 44% dei voti, nella forbice prevista dai sondaggi, distanziando di circa diciotto punti la coalizione di centrosinistra, che si ferma al 26%. Questo distacco ha consentito al centrodestra, come peraltro avevamo previsto con precisione nei nostri articoli pre-voto, di vincere in circa l’80% dei collegi uninominali, tanto alla Camera quanto al Senato. Il M5S ha ottenuto dal canto suo un buon 15,5% su base nazionale, merito di una efficace campagna elettorale di Giuseppe Conte, arrivando ad essere al Sud il primo partito con circa il 28% dei voti (il reddito di cittadinanza trasforma il pane in voto). Questa impennata del Movimento al ...