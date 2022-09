rtl1025 : ? Verso le #elezioni del venticinque settembre. Ci ha raggiunto @GiuseppeConteIT, Presidente del @Mov5Stelle e due… - FratellidItalia : Elezioni, Rampelli: Consiglio alla pres. Von Der Leyen di misurare i toni, è commissario europeo e non capo di part… - FaiCisl_CzKrVv : RT @fai_cisl: Concluso il Consiglio Generale #FaiCisl con l'arrivo della #margotta realizzata dall'ulivo di #Borsellino protagonista della… - FaiCislCalabria : RT @fai_cisl: Concluso il Consiglio Generale #FaiCisl con l'arrivo della #margotta realizzata dall'ulivo di #Borsellino protagonista della… - Dusy67 : ELEZIONI. MARCOLIN (CRPO): POLITICI A ROMA, PERFETTA PARITÀ DI GENERE -

Agenzia ANSA

...le, Fratelli d'Italia grande protagonista del voto. La persona indicata a Mattarella come primo ministro sarà Giorgia Meloni, che potrebbe dunque diventare la prima presidente del...E' l'analisi del voto fatta dalfederale della Lega, in corso da circa due ore. In apertura - si legge in una nota del partito - è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da ... Elezioni: Consiglio federale Lega, rammarico per percentuale - Ultima Ora Nel consiglio federale della Lega c'è stata una discussione franca, ma è emersa la tutela assoluta del segretario Matteo Salvini : hanno parlato tutti e nessuno lo ha messo in discussione. Lo fanno sa ...L’ordine del giorno è sul “diritto delle donne di scegliere l’interruzione volontaria di gravidanza” e Fratelli d’Italia si astiene. A due giorni dalla vittoria delle elezioni, il partito di Giorgia M ...