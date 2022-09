Elezioni 2022, Muscarà: “Al Sud vince l’astensionismo ma M5s resta il primo partito” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “In seguito al risultato delle Elezioni a favore del Movimento 5 Stelle al Sud, si conferma che i meridionali non riescono ancora a guarire da quella “sindrome di Stoccolma” per il proprio aguzzino che intende ancora governarli – sono queste le parole della consigliera Maria Muscarà ex cinque stelle, appartenente al gruppo misto. C’è da dire però che quasi il 50% dei meridionali ha disertato le urne, per non parlare delle decine di migliaia di voti annullati per protesta, a mio avviso però, vorrebbe dire mettersi nelle mani di terzi senza scegliere il proprio destino; ma certamente, è il chiaro sintomo di un Sud che non ha più voce ed ha ormai sfiduciato la politica italiana completamente. Intanto, non essendoci alcun partito meridionalista a tutelare gli interessi del Sud, sappiamo bene che la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “In seguito al risultato dellea favore del Movimento 5 Stelle al Sud, si conferma che i meridionali non riescono ancora a guarire da quella “sindrome di Stoccolma” per il proprio aguzzino che intende ancora governarli – sono queste le parole della consigliera Mariaex cinque stelle, appartenente al gruppo misto. C’è da dire però che quasi il 50% dei meridionali ha disertato le urne, per non parlare delle decine di migliaia di voti annullati per protesta, a mio avviso però, vorrebbe dire mettersi nelle mani di terzi senza scegliere il proprio destino; ma certamente, è il chiaro sintomo di un Sud che non ha più voce ed ha ormai sfiduciato la politica italiana completamente. Intanto, non essendoci alcunmeridionalista a tutelare gli interessi del Sud, sappiamo bene che la ...

