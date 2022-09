Chiara Ferragni osa sempre più e le mostra senza censure. Pioggia di critiche sui social (Di martedì 27 settembre 2022) Chiara Ferragni osa sempre di più nei suoi scatti social, questa volta mostra un “underboob” che scatena una Pioggia di critiche: sta esagerando? Se dovessimo identificare una vera reginetta dello stile in Italia, potremmo dare un nome ad occhi chiusi: Chiara Ferragni. Una donna che ha saputo fare di sé stessa un fenomeno mediatico internazionale, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 settembre 2022)osadi più nei suoi scatti, questa voltaun “underboob” che scatena unadi: sta esagerando? Se dovessimo identificare una vera reginetta dello stile in Italia, potremmo dare un nome ad occhi chiusi:. Una donna che ha saputo fare di sé stessa un fenomeno mediatico internazionale, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Chiara Ferragni 'andate a votare', Gassmann cita Pertini #ANSA - gl_jabba : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - PesceFassio : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - GALAfr : PHOTOS – Laetitia Casta, Tina Kunakey, Chiara Ferragni… Les stars se pressent chez Calzedonia - Gala - versus08 : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… -