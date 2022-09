Cateno De Luca ha scippato il seggio a Stefania Prestigiacomo (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - "Mi devo arrendere ai numeri. Il mio seggio non è scattato. Ho conquistato 107 mila consensi per Forza Italia nel collegio plurinominale del Senato della Sicilia orientale, tremila in meno dei voti del collegio della Sicilia occidentale dove è scattato il seggio. Nella mia circoscrizione sono stati determinanti i consensi del messinese Cateno De Luca che in Sicilia orientale ha preso da solo il 17% dei voti. In Sicilia occidentale il 7%. Peccato tantissimi voti del tutto inutili, buttati via. Voti contro più che voti per costruire. E poi c'è stato il ritorno demagogico dei Cinquestelle". Così Stefania Prestigiacomo, esponente di Forza Italia ed ex ministro, commenta il risultato elettorale che la tiene fuori dal Parlamento. "Penso di avere fatto il mio dovere - continua - ma non ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - "Mi devo arrendere ai numeri. Il mionon è scattato. Ho conquistato 107 mila consensi per Forza Italia nel collegio plurinominale del Senato della Sicilia orientale, tremila in meno dei voti del collegio della Sicilia occidentale dove è scattato il. Nella mia circoscrizione sono stati determinanti i consensi del messineseDeche in Sicilia orientale ha preso da solo il 17% dei voti. In Sicilia occidentale il 7%. Peccato tantissimi voti del tutto inutili, buttati via. Voti contro più che voti per costruire. E poi c'è stato il ritorno demagogico dei Cinquestelle". Così, esponente di Forza Italia ed ex ministro, commenta il risultato elettorale che la tiene fuori dal Parlamento. "Penso di avere fatto il mio dovere - continua - ma non ...

