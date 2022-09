(Di martedì 27 settembre 2022) Lo spread Btp - Bund si avvicina di nuovo a quota 250 punti base, toccando un massimo di 249,3, in rialzo di 7 punti base, in attesa di capire come si muoverà il nuovo governo di Centrodestra sui ...

Agenzia ANSA

Ancora peggio sulla scadenza a due anni, dove irendono il 3,23%, in rialzo di 11 punti, con uno spread di 70 punti a favore di Atene (2,54%). La Grecia ci batte anche sui 5 anni, con i ...... è stata accolta da con un rialzo dello 0,6%, dopo aver toccato un massimo dell'1,5%, conquistando così larosa in Europa dove le principali hanno chiuso sotto tono. Lo- Bund, indicatore ... Btp maglia nera, Atene meno rischiosa a 2 e 5 anni - Ultima Ora Lo spread Btp-Bund si avvicina di nuovo a quota 250 punti base, toccando un massimo di 249,3, in rialzo di 7 punti base, in attesa di capire come si muoverà il nuovo governo di Centrodestra sui conti ...La vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, e in particolare di Fratelli d'Italia, è stata accolta da Piazza Affari con un rialzo dello 0,6%, dopo aver toccato un ...