Usa: aumentano stupri a New York, polizia impreparata (Di lunedì 26 settembre 2022) aumentano i casi di stupro a New York con un aumento di quasi l'11% rispetto all'anno precedente, secondo i dati della polizia. Tra gli episodi più recenti quello di una donna che è stata violentata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022)i casi di stupro a Newcon un aumento di quasi l'11% rispetto all'anno precedente, secondo i dati della. Tra gli episodi più recenti quello di una donna che è stata violentata ...

filippods68 : Coi Dem al governo...ovvio rischiano i poliziotti ... Usa: aumentano stupri a New York, polizia impreparata - Ultim… - un_polle : @RaffaeleC13 @GiovaQuez si usa già in medicina…aspetti un fegato nuovo ma bevi finisci in coda alla graduatoria, pe… - AlessLongo : Monitora PA, se l’attivismo fa danni: intervenga il Garante privacy: Le azioni di attivismo digitale aumentano l'in… - gicolino69 : @confundustria Più aumentano i consensi verso #Conte, più aumentano fakes e calunnie nei suoi confronti, ciò sta a… - ElioBaldini : @TizianaFerrario Mah... siamo ai confini con realtà! Queste cose incomprensibili aumentano solo le mie paure: abbia… -