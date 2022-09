Uboldo e Saronno: Leonardo è guarito dalla leucemia, donati altri 15mila euro per la ricerca (Di lunedì 26 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Com’è ormai tradizione, si è tenuta la cena in memoria di Luca Ciccioni di Uboldo, durante la quale vengono raccolti fondi per la ricerca contro la leucemia mieloide infantile. A ospitare l’associazione “Quelli che… con Luca”, per questa undicesima edizione, è stato l’oratorio Regina Pacis di Saronno, grazie alla disponibilità di don Don Enrico, Claudio ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Com’è ormai tradizione, si è tenuta la cena in memoria di Luca Ciccioni di, durante la quale vengono raccolti fondi per lacontro lamieloide infantile. A ospitare l’associazione “Quelli che… con Luca”, per questa undicesima edizione, è stato l’oratorio Regina Pacis di, grazie alla disponibilità di don Don Enrico, Claudio ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

