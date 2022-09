Roma, Mourinho esulta: Dybala può recuperare per l’Inter. E Pellegrini… (Di lunedì 26 settembre 2022) Buone notizie per mister Josè Mourinho in vista del big match di San Siro della Roma contro l’Inter Per una risposta definitiva servirà aspettare giovedì, ma stando alle ultime di ‘Sportmediaset’ Paulo Dybala dovrebbe rientrarea disposizione di Jose Mourinho per la partita contro l’Inter. Buone notizie per la Roma anche sul fronte Lorenzo Pellegrini, reduce da un affaticamento al flessore sinistro accusato contro l’Atalanta. Pure il centrocampista dovrebbe esserci sabato con i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Buone notizie per mister Josèin vista del big match di San Siro dellacontroPer una risposta definitiva servirà aspettare giovedì, ma stando alle ultime di ‘Sportmediaset’ Paulodovrebbe rientrarea disposizione di Joseper la partita contro. Buone notizie per laanche sul fronte Lorenzo Pellegrini, reduce da un affaticamento al flessore sinistro accusato contro l’Atalanta. Pure il centrocampista dovrebbe esserci sabato con i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaAtalanta ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - MarcoGuidi13 : Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore… - pisto_gol : Nella classifica parziale degli NPxG (le occasioni da rete create) la #Roma di #Mourinho -dopo 7giornate- è al 1^ p… - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, Tiago Pinto guarda in casa Sampdoria: è duello con la Fiorentina ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - TuttoASRoma24 : Roma, Santon presenta la sfida all’Inter: “Giocheranno entrambe per vincere” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -