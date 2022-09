Pd: primo partito in Toscana per mezzo punto. Dopo 80 anni, resiste solo il fortino di Firenze (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo 80 anni, quando il Pci cominciò la sua egemonia, l'erede Pd ha scoperto di essere ancora il primo partito, in Toscana, per appena mezzo punto. Gianfranco Bartolini, mitico presidente-operaio della Regione Toscana, rischia di rivoltarsi nella tomba L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022)80, quando il Pci cominciò la sua egemonia, l'erede Pd ha scoperto di essere ancora il, in, per appena. Gianfranco Bartolini, mitico presidente-operaio della Regione, rischia di rivoltarsi nella tomba L'articolo proviene daPost.

sebmes : In Campania e in Sicilia il reddito di cittadinanza è il primo partito. - repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - trash_italiano : Vittoria del centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito. Astensione record al 36,09%. - karl62956639 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Primo partito per comune. @ultimora_pol - ArunMansingh3 : RT @delmastrosimone: Fratelli d’Italia Primo partito a Marino! -