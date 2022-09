Mentana a La Russa | “Cosa pensa del saluto romano di suo fratello?” “Anche Radu nell’Inter sbagliò una volta ma non lo fece più”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Siparietto calcistico durante lo Speciale del TgLa7 tra Enricoe Ignazio Ladi Fratelli d’Italia. Il direttore del TgLa7 chiede al politicohato quando ha visto ildelLa, durante i funerali di Alberto Stabilini, noto esponente dell’estrema destra milanese. La, tifoso nerazzurro come, la butta sul calcio, facendo riferimento alla partita Bologna-Inter, giocata lo scorso 27 aprile e conclusasi col risultato di 2 a 1 a seguito di un errore del portiere di riserva dell’Inter, Ionut, ora passato in prestito alla Cremonese. “Tu che sei un buon interista – rilancia il fondatore di FdI – che...

In uno scambio di battute con il direttore, l'esponente di Fdi usa la metafora calcistica ma poi spiega serio: 'Mio fratello, che è la persona più buona del mondo, non ha saputo frenare il desiderio di rispettare le volontà di suo ...