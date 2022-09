Meloni: "Questo è il tempo della responsabilità, questa una notte di orgoglio e riscatto" (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Alla fine cita San Francesco, ma all'inizio chiarisce che "l'indicazione degli italiani è molto chiara". È un'indicazione "per un governo di centrodestra a guida FdI", così la leader FdI 'chiama' Palazzo Chigi. Lo fa ringraziando gli alleati, lo fa dicendo che questa è anche la notte dell'orgoglio e del riscatto "di chi non c'è più e avrebbe meritato di vedere questa notte". Ma lo fa anche avvertendo, e assicurando, che "se vuoi entrare nella storia devi capire le responsabilità". Quella di "governare per tutti gli italiani", sottolinea. Oggi puoi contribuire a scrivere la storia pic.twitter.com/6u3sKvjJSo — Giorgia Meloni ? (@GiorgiaMeloni) September 25, 2022 "La situazione nella quale versano l'Italia e l'Ue - osserva ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Alla fine cita San Francesco, ma all'inizio chiarisce che "l'indicazione degli italiani è molto chiara". È un'indicazione "per un governo di centrodestra a guida FdI", così la leader FdI 'chiama' Palazzo Chigi. Lo fa ringraziando gli alleati, lo fa dicendo cheè anche ladell'e del"di chi non c'è più e avrebbe meritato di vedere". Ma lo fa anche avvertendo, e assicurando, che "se vuoi entrare nella storia devi capire le". Quella di "governare per tutti gli italiani", sottolinea. Oggi puoi contribuire a scrivere la storia pic.twitter.com/6u3sKvjJSo — Giorgia? (@Giorgia) September 25, 2022 "La situazione nella quale versano l'Italia e l'Ue - osserva ...

lucatelese : L’errore del Pd è stato cancellare il campo largo e indebolire il centrosinistra, agevolando la corsa della Meloni.… - NicolaPorro : ?? Gli indecisi del voto, l’orrore del tagliando antifrode sulla scheda elettorale e il colore della nave di Piombin… - GiovaQuez : Credo Meloni sia ben poco serena in questo momento nel vedere i sondaggi dei suoi alleati #ElezioniPolitiche2022 - Wanda71600343 : RT @SkyTG24: “Questo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza“ così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia #Meloni ha commentato la… - ZittaNonSto : Non crediate che faccio questo video in difesa della Meloni che mi sta anche sulle palle essendo una atlantista e f… -