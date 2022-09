LIVE Italia-Giappone U21, amichevole calcio in DIRETTA: ultimo impegno prima della lunga sosta invernale (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone U21, amichevole, Nicolato perde Miretti per la sfida. Si prospettano moltissimi cambi nell’amichevole tra Italia U21 e Giappone U21. Nicolato dovrà, però, fare a meno di Miretti infortunato per uno scontro in allenamento. Il modulo dovrebbe restare il 3-5-2, visto nella sconfitta contro l’Inghilterra. In porta dovrebbe andare Sorrentino, in difesa Okoli, Scalvini e Viti anche se Cittadini rimane in corsa. Esterno a sinistra ballottaggio tra Parisi e Udogie con il secondo favorito, a destra ancora avanti Cambiaso su Bellanova. Mediana con Fagioli, Ranocchia e uno tra Bove e Rovella. Davanti Colombo con ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale diU21,, Nicolato perde Miretti per la sfida. Si prospettano moltissimi cambi nell’traU21 eU21. Nicolato dovrà, però, fare a meno di Miretti infortunato per uno scontro in allenamento. Il modulo dovrebbe restare il 3-5-2, visto nella sconfitta contro l’Inghilterra. In porta dovrebbe andare Sorrentino, in difesa Okoli, Scalvini e Viti anche se Cittadini rimane in corsa. Esterno a sinistra ballottaggio tra Parisi e Udogie con il secondo favorito, a destra ancora avanti Cambiaso su Bellanova. Mediana con Fagioli, Ranocchia e uno tra Bove e Rovella. Davanti Colombo con ...

fattoquotidiano : I primi exit poll danno la coalizione guidata da Fratelli d’Italia in netto vantaggio rispetto al centrosinistra. I… - fattoquotidiano : La coalizione guidata da Fratelli d’Italia in netto vantaggio: 233 seggi alla Camera e 116 al Senato. Il M5s al 16%… - rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - TheGlobalSpring : RT @TheGlobalSpring: - LPTomczak : BRAVO ITALIA! BRAVO! -