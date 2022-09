Le “sinistre” non sfondano. Dov’è la sinistra? (Di lunedì 26 settembre 2022) «Avevamo avvisato il Paese del rischio di una destra sovranista, estrema», contro la quale sarebbe stato necessario «riuscire a raggiungere la massima coesione possibile, e se questo obiettivo fosse stato perseguito ora probabilmente staremmo commentando un risultato diverso». Ha detto così Angelo Bonelli, leader dei Verdi dal comitato elettorale dell’alleanza VerDi-SI durante la maratona Mentana. sinistra Italiana e Verdi hanno ottenuto il minimo sindacale «Ora avremo un ruolo molto importante – ha aggiunto – per difendere le conquiste sociali. Saremo pronti, forti a difendere la Costituzione e i diritti». L’alleanza tra sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli incassa un risultato che rientra tra i parametri sperati. Non c’è entusiasmo dalle parti della costola di sinistra del Partito Democratico ma rimane comunque la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) «Avevamo avvisato il Paese del rischio di una destra sovranista, estrema», contro la quale sarebbe stato necessario «riuscire a raggiungere la massima coesione possibile, e se questo obiettivo fosse stato perseguito ora probabilmente staremmo commentando un risultato diverso». Ha detto così Angelo Bonelli, leader dei Verdi dal comitato elettorale dell’alleanza VerDi-SI durante la maratona Mentana.Italiana e Verdi hanno ottenuto il minimo sindacale «Ora avremo un ruolo molto importante – ha aggiunto – per difendere le conquiste sociali. Saremo pronti, forti a difendere la Costituzione e i diritti». L’alleanza traItaliana di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli incassa un risultato che rientra tra i parametri sperati. Non c’è entusiasmo dalle parti della costola didel Partito Democratico ma rimane comunque la ...

riotta : Con responsabilità @EnricoLetta annuncia di non ricandidarsi segretario @pdnetwork dopo vittoria destre e strappo a… - carlo_virgili : @l_patrizia Le Sinistre hanno fallito miseramente, i grillini vogliono assistenza e non lavoro - christian58043 : @catlatorre Quando le destre vincono le elezioni vuol dire che le sinistre non hanno fatto il suo dovere. - christian58043 : @sailor_snickers Se le destre vanno a governare vuol dire che le sinistre non hanno fatto il suo dovere. Si chiama democrazia . - m95548451 : @giannisassari08 @boni_castellane Ho dovuto cercare su google per capire chi fosse, non me la ricordavo assolutamen… -