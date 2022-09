La nonna che a 56 anni darà alla luce la figlia di suo figlio: il gesto di Nancy Hauck (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo aver avuto due coppie di gemelli, Cambria e Jeff Hauck desideravano un altro bambino, ma a causa di un’isterectomia d’urgenza della donna, la coppia non poteva più avere dei figli naturalmente. Così hanno deciso di congelare degli embrioni, in attesa di decidere cosa fare. Ma nell’autunno del 2021 è stata proprio la madre di Jeff Hauck a offrirsi come madre surrogata, e portare in grembo una nuova vita per suo figlio e sua nuora. Senza pensarci due volte, la donna si era offerta subito dopo l’intervento d’urgenza della moglie del figlio, ma vista la sua età (56 anni) non era certa potesse essere una candidata per la procedura. Sul suo profilo Instagram Cambria Hauck, ha pubblicato in vari post tutta la storia di questa famiglia e della gravidanza della suocera: La mamma di Jeff, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo aver avuto due coppie di gemelli, Cambria e Jeffdesideravano un altro bambino, ma a causa di un’isterectomia d’urgenza della donna, la coppia non poteva più avere dei figli naturalmente. Così hanno deciso di congelare degli embrioni, in attesa di decidere cosa fare. Ma nell’autunno del 2021 è stata proprio la madre di Jeffa offrirsi come madre surrogata, e portare in grembo una nuova vita per suoe sua nuora. Senza pensarci due volte, la donna si era offerta subito dopo l’intervento d’urgenza della moglie del, ma vista la sua età (56) non era certa potesse essere una candidata per la procedura. Sul suo profilo Instagram Cambria, ha pubblicato in vari post tutta la storia di questa famiglia e della gravidanza della suocera: La mamma di Jeff, ...

