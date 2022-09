In Sicilia in testa Schifani con 42.2%, De Luca 22.6% e Chinnici al 17% (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (con un copertura del campione del 43%) per la Sicilia: Renato Schifani, candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione, è in testa con il 42,2%, seguito da Cateno De Luca con il 22,6%. Terza è Caterina Chinnici, sostenuta dal Centrosinistra, con il 17% e, infine, quarto è il candidato dei Cinque Stelle, Nuccio Di Paola, con il 16,1%. La coalizione che sostiene Schifani e' data al 48,4 %, mentre quella per De Luca e' data al 18 %. Ottiene, per ora, il 16,1 % la coalizione che sostiene Chinnici mentre per Di Paola il voto di lista e' al 15,4 %. Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (con un copertura del campione del 43%) per la: Renato, candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione, è incon il 42,2%, seguito da Cateno Decon il 22,6%. Terza è Caterina, sostenuta dal Centrosinistra, con il 17% e, infine, quarto è il candidato dei Cinque Stelle, Nuccio Di Paola, con il 16,1%. La coalizione che sostienee' data al 48,4 %, mentre quella per Dee' data al 18 %. Ottiene, per ora, il 16,1 % la coalizione che sostienementre per Di Paola il voto di lista e' al 15,4 %.

fattoquotidiano : Elezioni regionali Sicilia, risultati in diretta – Le proiezioni: Schifani davanti a De Luca di oltre 10 punti, tes… - davidefaraone : Scortati dalla gente di Palermo, quella che si batte per una città, una Sicilia e un Paese per guardare al Futuro,… - sulsitodisimone : In Sicilia in testa Schifani con 42.2%, De Luca 22.6% e Chinnici al 17% - PaoloCaminiti1 : In Sicilia in testa Schifani con 42.2%, De Luca 22.6% e Chinnici al 17% - CapitanBillera : Elezioni regionali in Sicilia, iniziato lo spoglio. Le proiezioni: Schifani in testa col 41,1 per cento, De Luca se… -