Elezioni: Conte, 'sentito Grillo su risultati, è vicino e partecipe' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ho sentito Grillo poco fa, ci siamo aggiornati in corsa sui risultati. Vorrei dire che ha dispensato consigli, anche sulla comunicazione di cui è esperto, è stato vicino e partecipe e lo ringraziamo per tutto". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento in via di Campo Marzio.

