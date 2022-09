' Di Maio sconfitto a Fuotigrotta' | con ogni probabilità sarà fuori dal prossimo Parlamento

you_trend : ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Cos… - lorepregliasco : Luigi Di Maio sconfitto nel collegio di Napoli Fuorigrotta. #ElezioniPolitiche2022 - fattoquotidiano : Con Impegno Civico sotto il 3%, nessuna possibilità di tornare in Parlamento - lalojimjuarez : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Costa. B… - lacittanews : Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi sarà fuori dal… -

Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi sarà fuori dal prossimo Parlamento. Il ministro degli Esteri del governo Draghi Luigi Di Maio ha combattuto e perso anche la sua personale battaglia per un seggio in Parlamento nel collegio di Napoli Fuorigrotta, battuto dal pentastellato Sergio Costa, ex ministro del Conte I e II. Secondo l'elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle.