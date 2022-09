“Del marito non sa nulla”. GF Vip 7, Sara Manfuso all’oscuro di ciò che succede ad Andrea Romano (Di lunedì 26 settembre 2022) In questa prima parte di GF Vip 7 le vicende dei concorrenti sono legate alle elezioni politiche 2022. Si è votato domenica 25 settembre e anche ai vipponi è stata data la possibilità di esprimere il voto recandosi alle urne. Chi è uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non ha dovuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di quarantena. Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis sono stati gli unici non residenti nel Lazio che nel giorno delle elezioni hanno deciso di recarsi alle urne e votare. Il giovane si è recato nella sua Milano, mentre la conduttrice ha raggiunto Empoli. Per loro è scattato il piano B. Infatti non possono rientrare in Casa subito dal momento che sono sottoposti a quarantena per 4 giorni. Di conseguenza al momento non sono con gli altri compagni d’avventura, ma avranno allo stesso modo la possibilità di partecipare alla puntata di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) In questa prima parte di GF Vip 7 le vicende dei concorrenti sono legate alle elezioni politiche 2022. Si è votato domenica 25 settembre e anche ai vipponi è stata data la possibilità di esprimere il voto recandosi alle urne. Chi è uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non ha dovuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di quarantena. Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis sono stati gli unici non residenti nel Lazio che nel giorno delle elezioni hanno deciso di recarsi alle urne e votare. Il giovane si è recato nella sua Milano, mentre la conduttrice ha raggiunto Empoli. Per loro è scattato il piano B. Infatti non possono rientrare in Casa subito dal momento che sono sottoposti a quarantena per 4 giorni. Di conseguenza al momento non sono con gli altri compagni d’avventura, ma avranno allo stesso modo la possibilità di partecipare alla puntata di ...

