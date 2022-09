“Come si chiede la maternità anticipata per pendolarismo?” (Di lunedì 26 settembre 2022) Buongiorno avvocato, Come devo procedere qualora volessi chiedere la maternità anticipata per pendolarismo? Penso che, nel mio caso, sussistano diversi fattori: percorro più di 100 km tra andata e ritorno e impiego più di due ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro. La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Buongiorno avvocato,devo procedere qualora volessire laper? Penso che, nel mio caso, sussistano diversi fattori: percorro più di 100 km tra andata e ritorno e impiego più di due ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro. La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Giovann39016324 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 'Non siamo soddisfatti. E' come se la nostra proposta noi sia stata accolta'. Lo dice la capogrup… - dahmet66 : RT @CiraAccardo: ABBIAMO FAME DI TENEREZZA,IN UN MONDO DOVE TUTTO ABBONDA, SIAMO POVERI DI QUESTO SENTIMENTO CHE È COME UNA CAREZZA PER IL… - ultimora_pol : #ElezioniPolitiche2022 'Non siamo soddisfatti. E' come se la nostra proposta noi sia stata accolta'. Lo dice la ca… - darechd : RT @bb91687509: 1 amica mi racconta :ferma al semaforo all'uscita del seggio con due dietro di lei, 1 chiede cosa fai qui tu che non hai ma… - feedegreeco : RT @sisonokevin: Luca: “Gineee” Antonino: “Shh shh” Luca: “Come shh” Antonino: “Lasciala cantare” Luca: “Ao je devo chiede na cosa” SCHIAT… -