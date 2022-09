Clima, lotta ai pregiudizi, metodo di studio: una marea di idee a Tedx (Di lunedì 26 settembre 2022) Al Donizetti. Tanti i temi nei «talks» dei 13 esperti. La campionessa di Mountain bike Faranak: in Iran quando salivo in bici mi lanciavano pietre. La biologa Musso: il mare diventa acido, tuteliamolo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 settembre 2022) Al Donizetti. Tanti i temi nei «talks» dei 13 esperti. La campionessa di Mountain bike Faranak: in Iran quando salivo in bici mi lanciavano pietre. La biologa Musso: il mare diventa acido, tuteliamolo.

webecodibergamo : Clima, lotta ai pregiudizi, metodo di studio: una marea di idee a Tedx - PaoloSandro2 : RT @LucaMig: Da domani un'Italia piu' difficile per donne, seconde generazioni, immigrati, mondo LGBTQ, chi lotta per il clima, giovani - s… - LucaMig : Da domani un'Italia piu' difficile per donne, seconde generazioni, immigrati, mondo LGBTQ, chi lotta per il clima,… - Expo2104 : RT @lucacerchione: Votare è un diritto e dovere di ogni cittadino. Di questi tempi, col clima che c’è in giro x il mondo, poter esprimere l… - enr0301 : RT @lucacerchione: Votare è un diritto e dovere di ogni cittadino. Di questi tempi, col clima che c’è in giro x il mondo, poter esprimere l… -