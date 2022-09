Cacciari: “La sinistra vittima di una catastrofe mentale. Dovrà tirarsi una cannonata sulle pa…” (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è il tempo delle banalità. Massimo Cacciari risponde mandando subito a quel paese l’intervistatore della Stampa, Paolo Griseri, che esordisce con la domanda: Professore, gli italiani sono fascisti? Il filosofo si stizzisce: “Questa è una colossale stupidaggine”. A lui preme soprattutto evincere il dato della “catastrofe mentale” che ha cartterizzato la sinistra ed Enrico Letta in primis. Il ragionamento ‘se vince la Meloni vincono i fascisti’, è stato il refrain della camagna elettorale, insiste nella domanda. Cacciari liquida la domanda: “è stato controproducente, come si è visto. La genesi del fascismo è lontanissima da oggi; nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un contesto molto diverso da quello dei giorni nostri. Quella che è stata proposta tra Fratelli d’Italia e il fascismo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è il tempo delle banalità. Massimorisponde mandando subito a quel paese l’intervistatore della Stampa, Paolo Griseri, che esordisce con la domanda: Professore, gli italiani sono fascisti? Il filosofo si stizzisce: “Questa è una colossale stupidaggine”. A lui preme soprattutto evincere il dato della “” che ha cartterizzato laed Enrico Letta in primis. Il ragionamento ‘se vince la Meloni vincono i fascisti’, è stato il refrain della camagna elettorale, insiste nella domanda.liquida la domanda: “è stato controproducente, come si è visto. La genesi del fascismo è lontanissima da oggi; nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un contesto molto diverso da quello dei giorni nostri. Quella che è stata proposta tra Fratelli d’Italia e il fascismo ...

