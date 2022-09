Bruxelles tace, i sovranisti europei esultano. Orban, Abascal, Morawiecki, Zemmour: gli auguri dei leader di destra a Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla Svezia alla Francia, dalla Polonia alla Spagna. Gli auguri per Giorgia Meloni e per Fratelli d’Italia, primo partito in Italia alle elezioni politiche 2022, arrivano trasversalmente da tutta Europa. Mentre i vertici delle istituzioni di Bruxelles tacciono, sono proprio i leader più euroscettici a pubblicare sui social le esultanze per il risultato elettorale italiano. Jordan Bardella, eurodeputato e volto tra i più noti del partito di Marine Le Pen, è tra i primi a gioire su Twitter: «Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione europea che, per voce della signora von der Leyen, ha preteso di imporre loro il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino». Dall’Ungheria, il deputato ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla Svezia alla Francia, dalla Polonia alla Spagna. Gliper Giorgiae per Fratelli d’Italia, primo partito in Italia alle elezioni politiche 2022, arrivano trasversalmente da tutta Europa. Mentre i vertici delle istituzioni ditacciono, sono proprio ipiù euroscettici a pubblicare sui social le esultanze per il risultato elettorale italiano. Jordan Bardella, eurodeputato e volto tra i più noti del partito di Marine Le Pen, è tra i primi a gioire su Twitter: «Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione europea che, per voce della signora von der Leyen, ha preteso di imporre loro il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popolialzano la testa e prendono in mano il loro destino». Dall’Ungheria, il deputato ...

