Trionfo-centrodestra | Fdi col turbo Ma le prime proiezioni cambiano il quadro | panico-Pd

(Di domenica 25 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, segui la diretta dello spoglio minuto per minuto: tutti i dati, le, i risultati, i commenti dei leader. Ore 00.03 - Swg, leal Senato: cambia ilFdI 26% Lega 8.40% Forza Italia 7,90% Noi Moderati 1% Centrosinistra Pd 18.10% Alleanza Verdi-Sinistra 3,60% +Europa 3,1% Impegno Civico 0,6% Coalizioni43,30% Centrosinistra 25,40% M5s 17% Azione-Italia Viva 7,90% Ore 23.57 - Swg, nuovo dato: la Lega potrebbe essere sotto il 10% Il dato della Lega potrebbe essere inferiore a quello emerso primi trend poll, secondo Swg potrebbe anche essere sotto il 10 o addirittura al 9%. A dirlo in diretta a Maratona Mentana il responsabile dei sondaggi eelaborati da Swg che spiega che, di ...

LaVocediNewYork : ?? #ElezioniPolitiche2022 PRIMA PROIEZIONE: FdI al 24,6%, crollo della Lega (8,5%) e Forza Italia all'8%. PD al 19,4… - Paola222006421 : RT @adrianobiondi: #ExitPoll restituiscono valori simili a quelli dei sondaggi: vittoria chiara del centrodestra, non un vero trionfo. Recu… - fanpage : RT @adrianobiondi: #ExitPoll restituiscono valori simili a quelli dei sondaggi: vittoria chiara del centrodestra, non un vero trionfo. Recu… - ZenatiDavide : TREND POLL – Trionfo Meloni. PD secondo. 5 Stelle terzo partito. Lega scivola giù, quarta. FI quinta: Primi dati al… - driantes : @DarioNardella Convengo. Dopo il trionfo di un partito di destra, dopo l’ennesima umiliazione del PD, dopo il trion… -

CremonaOggi

...politiche 2022 Quali sono gli obiettivi dei singoli partiti nelIldai ... se FdI sfiorasse il 30% si potrebbe parlare addirittura di un veroper la leadership della ...Se dovessero sfondare il 15% sarebbe il personaledi Giuseppe Conte , che si legittimerebbe ...fronti e chissà che non possa esserci qualche problema nel formare una maggioranza diMeloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Calenda, Conte: quali erano i loro obiettivi, e come sono andati Conta vincere, certo, alle elezioni. Ma non solo. Le vittorie non sono tutte uguali. E neanche le ...Secondo il primo trendpoll il centrodestra vince le elezioni politiche del 25 settembre e Giorgia Meloni diventa il primo partito con il 25% dei consensi che la mette in pole position per ricevere il ...