Quando il razzo colpì tre volte … auguri a Ihor Ivanovy? Bjelanov

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 25 settembre 2022), tripletta ai mondiali e pallone d’Oro nel 1986 nel racconto di Manuel Cordero È il 15 giugno del 1986. Siamo al Nou Camp di Léon, Messico. Sì, “Nou Camp”. Oppure, togliendo ogni dubbio, Estadio Léon. Léon, come la città in cui viene costruito nel 1967. Storico polo industriale calzaturiero messicano e, oggi, tra le cento città più rinnovabili al mondo e il centro logistico più importante dell’America Latina. Fa caldo. Lo stadio ospiterebbe più di 30 mila spettatori, ma, quel giorno, soltanto (e si fa per dire) le due curve paiono aver attirato, in dosi massicce, tifosi di ogni nazionalità. L’aria, se c’è, non circola. La gente sta a petto nudo o si sventola con quel che ha. La situazione meteorologica avrebbe intimorito chiunque; eppure quelle persone, forse, sentono che la partita debba avere qualcosa di ...