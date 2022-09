Milan, possibile sorpresa a sinistra per Pioli contro l’Empoli (Di domenica 25 settembre 2022) Il Milan al rientro dalla sosta giocherà a Empoli e Pioli starebbe pensando di inserire Dest dal primo minuto al posto di Theo Il Milan al rientro dalla sosta giocherà a Empoli e Pioli starebbe pensando di inserire Dest dal primo minuto al posto di Theo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è l’americano il favorito sulla sinistra e non Ballo Touré. A destra dovrebbe esserci il recupero di Calabria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Ilal rientro dalla sosta giocherà a Empoli estarebbe pensando di inserire Dest dal primo minuto al posto di Theo Ilal rientro dalla sosta giocherà a Empoli estarebbe pensando di inserire Dest dal primo minuto al posto di Theo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è l’americano il favorito sullae non Ballo Touré. A destra dovrebbe esserci il recupero di Calabria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

