lumaca4377 : RT @AlessiaRufino: @bollinicarlo1 @Franca17178372 Spero nella totale scomparsa del partito, ma conoscendo il masochismo italico confido che… - emahtudi : @PoliticaPerJedi @marattin Sia lodata la lega che ha bloccato l'ennesimo abominio del ' vile affarista'.Sono sconce… - AlessiaRufino : @bollinicarlo1 @Franca17178372 Spero nella totale scomparsa del partito, ma conoscendo il masochismo italico confid… -

ilGiornale.it

Più che un paradosso è un fulgido esempio di. C'è solo da sperare che emergenza dopo emergenza, tragedia dopo tragedia, alluvione dopo alluvione gli italiani si accorgano che la ...L'assegnazione del Nobel per la letteratura a Salvatore Quasimodo segna un punto insuperabile nella storia del. Emilio Cecchi, dal pulpito del Corriere della Sera, azzardò quell'elzeviro dall'incipit micidiale, "A caval donato non si guarda in bocca..."; da allora, un po' tutti hanno fatto a ... Masochismo italico (di sinistra) - ilGiornale.it Ieri Mario Draghi ha dato il suo addio a Palazzo Chigi. Passano i governi, politici o tecnici poco importa. Ma la situazione non cambia.